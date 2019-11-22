Названа самая частая реклама в российском YouTube

Больше всего на рекламу у YouTube-блогеров потратился разработчик мобильных игр Plarium Global. Именно он продвигал Vikings и Raid Shadow. На это компания потратила 187,6 млн рублей за первые восемь месяцев года.

На втором месте стоит агрегатор авиабилетов Aviasales. Он за аналогичный период потратил 55,7 млн рублей. За ним следует Рокетбанк, затраты которого оценены в 48 млн рублей (правда, сам банк эту оценку отрицает).

Школа иностранных языков SkyEng за восемь месяцев потратила 20 млн рублей.