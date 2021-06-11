Названа самая непредсказуемая российская подлодка

Материал американского издания перевела «Лента.ру». Сообщается, что Военно-морской флот (ВМФ) получил К-561 «Казань» в мае. Эксперты назвали подлодку «заметным улучшением почти во всех отношениях по сравнению со своей предшественницей, которое беспокоит США и их союзников по НАТО».

Также специалисты написали, что «Ясени» на первый взгляд могут показаться менее опасными, чем «Бореи». Но вторые менее предсказуемы для противника.

Кроме того, К-561 «Казань» отличается новыми системами управления, усовершенствованными датчиками, обновлённой двигательной установкой и меньшей шумностью. Также субмарину могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон»;