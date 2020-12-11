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Названа самая популярная техника для новогоднего подарка среди россиян
По данным за 2019 год
Специалисты Яндекс.Маркета узнали, какая техника была самой популярной для новогоднего подарка среди россиян.
Эксперты изучили данные Яндекс.Маркет о заказах с 1 по 31 декабря 2019 года. Как сказано в пресс-релизе, наибольший спрос наблюдался на электронику. В 2019 году россияне чаще всего покупали в подарок наушники и смарт-колонки. Что касается моделей, то это в основном были Apple AirPods и Яндекс.Станция Мини чёрного цвета.
Также популярны были товары для дома. Россияне покупали посуду, кухонные принадлежности: наборы ножей, сковород, стопок и столовые сервизы. Ещё на Новый год приобретали товары для красоты. Это различные средства для ухода за лицом, телом и волосами. Была популярна и бытовая техника. Охотно заказывали электрические зубные щётки, весы и триммеры