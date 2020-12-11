Названа самая популярная техника для новогоднего подарка среди россиян

Эксперты изучили данные Яндекс.Маркет о заказах с 1 по 31 декабря 2019 года. Как сказано в пресс-релизе, наибольший спрос наблюдался на электронику. В 2019 году россияне чаще всего покупали в подарок наушники и смарт-колонки. Что касается моделей, то это в основном были Apple AirPods и Яндекс.Станция Мини чёрного цвета.

Также популярны были товары для дома. Россияне покупали посуду, кухонные принадлежности: наборы ножей, сковород, стопок и столовые сервизы. Ещё на Новый год приобретали товары для красоты. Это различные средства для ухода за лицом, телом и волосами. Была популярна и бытовая техника. Охотно заказывали электрические зубные щётки, весы и триммеры