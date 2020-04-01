Названа «сильная сторона» российского истребителя Су-57 в сравнении с американскими

Об этом рассуждал собственно главный конструктор истребителя пятого поколения СУ-57 Михаил Стрелец. Он заявил, что одна из сильных сторон самолёта — возможность выполнять различные боевые задачи и уничтожать цели на разных дистанциях как в воздухе, так и на земле.

Дело в том, что, по словам главного конструктора, российский истребитель изначально проектировался как многофункциональный. А F-22 и F-35 создавались под определённые задачи. Первый самолёт должен был стать средством для достижения превосходства в воздухе, и потому сначала в нём можно было размещать только ракеты класса «воздух- воздух». F-35 же специализировался на работе по земле.