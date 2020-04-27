Названа скорость будущего стандарта Wi-Fi 7

Источники пишут, что теоретически максимальная скорость передачи данных по Wi-Fi 7 может достигать 30 Гбит/с. У Wi-Fi 6 данный показатель равен 9,6 Гбит/с. То есть будущий стандарт будет в три раза быстрее, чем текущий.

При этом текущий Wi-Fi 6 по сравнению с предыдущим Wi-Fi 5 и быстрее на 40%, и потребляет меньше энергии. Кроме того, маршрутизаторы с протоколом Wi-Fi 6 способны одновременно обслуживать большее количество устройств. Ну, и последнее, но не менее важное: новый стандарт безопаснее, то есть менее уязвим для хакеров.