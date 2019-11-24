Названа смертельно опасная доза кофе

Научную работу они опубликовали в журнале The American Journal of Clinical Nutrition. Учёные изучили данные почти 350 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет. Проанализировав их привычки и состояние здоровья, исследователи пришли к выводу, что употребление шести и более чашек кофе в день увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 22%. Дело в том, что кофеин повышает артериальное давление, а значит нагрузку на сердце. Всё это вкупе увеличивает риск инфаркта и инсульта.

Если же употреблять кофе в умеренных количествах, то о здоровье можно не переживать.