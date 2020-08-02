Названа средняя стоимость взломанного аккаунта соцсети

Исследователи просмотрели форумы, на которых хакеры обмениваются украденными аккаунтами. Оказалось, что взломанная учётная запись Facebook в среднем предлагается за $74,50 (5,5 тысячи рублей), взломанная учётка Instagram — за $55,45 (около 4 тысяч рублей), а аккаунт в Twitter — за $49 (почти 3,7 тысячи рублей). Учётная запись Gmail стоит $155,73 (11,5 тысячи рублей).

Аналитики отметили, что цены довольно низки, однако хакеры с помощью аккаунтов могут проворачивать куда более выгодные сделки. Информацию в профилях можно использовать для мошенничества, в том числе для кражи личности. Так называют преступление, при котором незаконно используются персональные данные человека для получения материальной выгоды.