Названа стоимость полёта на МКС в качестве туриста

$59 миллионов долларов (почти 4 миллиарда рублей). В эту сумму будет входить стоимость доставки туриста на МКС, питания и пользования системой жизнеобеспечения на станции. Если считать отдельно только пребывание, то получается $35 тысяч за ночь или около $1 миллиона за месяц.

Что касается доставки, то сейчас США платит около $80 миллионов за место для одного астронавта на космическом корабле «Союз». Однако Boeing CST-100 Starliner и SpaceX Crew Dragon будут стоит значительно дешевле — примерно $58 миллионов.

Напомним, в пятницу NASA сообщило о расширении использования МКС коммерческими компаниями, в том числе, об открытии станции для космического туризма. Туристические миссии планируют начать уже в 2020 году.