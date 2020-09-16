Названа стоимость полёта на воздушном такси

В Volocopter не говорят, когда именно и где случатся первые полёты. Поэтому бронирование билета на аэротакси является своего рода авантюрой. В целом, стартап обозначает сроки так: полёты состоятся в течение 12 месяцев после коммерческого запуска Volocopter, который ожидается через два-три года. Что касается места поездок, то это, скорее всего, будут Сингапур, Хельсинки, Дубай и Брухзаль в Германии.

Билет на аэротакси стоит примерно $355 (около 26,6 тысячи рублей). Продолжительность полёта составит всего 15 минут. Сейчас всем желающим нужно внести 10-процентный депозит.