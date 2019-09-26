Названа стоимость робота «Фёдора»

Вышло больше 30 миллионов рублей. Об этом сообщил исполнительный директор НПО «Андроидная техника». По его словам, озвученная сумма касается изготовления одного экземпляра робота, который предназначен для выполнения определённых задач. В стоимость входит и программирование.

Как отметил директор, разработка «Фёдора» велась на средства Фонда перспективных исследований. Это государственный фонд, которым руководит Правительство Российской Федерации. Сколько именно средств было вложено, представитель «Андроидной техники» не сообщил.

Напомним, робот «Фёдор» пробыл на МКС около недели. Всё это время российские космонавты проводили с ним эксперименты, в основном связанные с отработкой движений рук.