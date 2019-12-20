Наука и технологии
Сегодня 14:28
Названа стоимость российского «электропикапа» как у Илона Маска
Его собрали за восемь дней
Недавно на российских дорогах заметили странный автомобиль, дизайном похожий на электропикап Cybertruck от Tesla. Оказалось, что это творение местных умельцев, авторов YouTube-проекта «Пушка гараж». Телеканал «Звезда» поговорил с ними и узнал нюансы создания машины в стиле Cybertruck.
В постройке «электропикапа» участвовали три человека. На работу они потратили восемь дней. Обошлось им это в 80 тысяч рублей, часть из которых была потрачена на покупку автомобиля — старенькой «Девятки» (ВАЗ 2109).
Напомним, настоящий Cybertruck в продажу ещё не поступил. Автомобиль Tesla представила в ноябре. Сам Илон Маск (Elon Musk) недавно был замечен на машине на дорогах Лос-Анджелеса. Однако, не исключено, это был не финальный вариант электропикапа.
Стоимость Cybertruck в минимальной комплектации составит $39,9 тысяч.