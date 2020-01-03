Названа страна, которой Россия уступает в силе морской пехоты

Они написали, что данный род войск в России — это хорошо подготовленная и боеспособная сила, которая специализируется на десантных операциях.

Первое место отдали Корпусу морской пехоты США. Главным преимуществом эксперты назвали большую численность — около 186 тысяч бойцов и около 38 тысяч человек в резерве по данным за 2017 год.

Третье место отдали Королевской морской пехоте Великобритании. Данный род войск в этой стране находится в состоянии постоянной боевой готовности, а численность его составляет около семи тысяч человек.

На четвёртом месте расположилась морская пехота Южной Кореи. Бойцов у неё тоже немало — около 29 тысяч человек.

Пятое место получила китайская морская пехота. Но у неё, по мнению авторов материала, отсутствует боевой опыт. Поэтому Китай предпринимает шаги по более тесному сотрудничеству с Военно-морским флотом (ВМФ) России.