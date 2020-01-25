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Названа страна, которой Россия уступает в создании гиперзвукового оружия

Да и США тоже
Китайский эксперт заявил, что Россия уступает Китаю по темпам создания гиперзвукового оружия. При этом Поднебесная имеет худшие технологические резервы.

По мнению военного эксперта Лэя Цзе, Китай добился больших успехов в реализации «гиперзвуковой» программы, хоть и имеет относительно слабые технологические возможности в области авиационного и ракетного двигателестроения. У России и США таких возможностей больше, но по темпам развития в сфере гиперзвукового оружия эти две страны отстают. Например, Москва основывает работу над такими вооружениями ещё на советском заделе. А вот Пекин начал работу в этом направлении только с 2014 года.

В качестве примера Лэй Цзе привёл китайский гиперзвуковой беспилотник DF-ZF (ранее WU-14). Однако, как отмечает «Военное обозрение», в январе 2014 года этот аппарат уже совершил первый полёт, а значит заявление о том, что Пекин работает над гиперзвуком с 2014 года звучат как минимум странно.