Названа страна, которой Россия уступает в создании гиперзвукового оружия

По мнению военного эксперта Лэя Цзе, Китай добился больших успехов в реализации «гиперзвуковой» программы, хоть и имеет относительно слабые технологические возможности в области авиационного и ракетного двигателестроения. У России и США таких возможностей больше, но по темпам развития в сфере гиперзвукового оружия эти две страны отстают. Например, Москва основывает работу над такими вооружениями ещё на советском заделе. А вот Пекин начал работу в этом направлении только с 2014 года.

В качестве примера Лэй Цзе привёл китайский гиперзвуковой беспилотник DF-ZF (ранее WU-14). Однако, как отмечает «Военное обозрение», в январе 2014 года этот аппарат уже совершил первый полёт, а значит заявление о том, что Пекин работает над гиперзвуком с 2014 года звучат как минимум странно.