Названа страна с самым большим числом станций 5G

Сообщается, что в Китае сейчас подключено более 180 млн терминалов. При этом китайцы продолжают потреблять всё больше интернет-трафика. Особенно рост был заметен в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Журналисты отмечают, что по сравнению с концом 2019 года показатель потребления трафика в Китае увеличился в среднем на 50%.

На днях исследователи Ericsson ConsumerLab сообщили, что 20% владельцев 5G-смартфонов стали реже подключаться к сетям Wi-Fi. Также люди начинают чаще запускать на таких телефонах облачные игры и использовать AR-приложения (дополненной реальности).