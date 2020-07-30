Названа страна, ужесточившая ограничения на соцсети по примеру России

Речь идёт о Турции. Парламент страны одобрил законопроект, который накладывает серьёзные ограничения на работу социальных сетей. Как пишет издание «Коммерсант», некоторые пункты законопроекта практически дословно совпадают с требованиями, уже принятыми в России.

В частности, иностранные компании, например Twitter и Facebook, должны будут открыть свои представительства в Турции и хранить на местных серверах данные турок. Это нужно для того, чтобы власти могли оперативно направлять в представительства свои жалобы и требования удалить тот или иной контент.

Что касается России, то соцсети уже обязывают хранить данные российских пользователей внутри страны. В июле в Госдуму внесли законопроект, благодаря которому российские власти смогут требовать у соцсетей удаления той или иной информации.