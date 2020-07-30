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Названа страна, ужесточившая ограничения на соцсети по примеру России

Правозащитники бьют тревогу
СМИ назвали страну, ужесточившую ограничения на соцсети по примеру России. Оппозиция уверена, что власти намерены «сделать интернет частью тоталитарного режима».

Речь идёт о Турции. Парламент страны одобрил законопроект, который накладывает серьёзные ограничения на работу социальных сетей. Как пишет издание «Коммерсант», некоторые пункты законопроекта практически дословно совпадают с требованиями, уже принятыми в России.

В частности, иностранные компании, например Twitter и Facebook, должны будут открыть свои представительства в Турции и хранить на местных серверах данные турок. Это нужно для того, чтобы власти могли оперативно направлять в представительства свои жалобы и требования удалить тот или иной контент.

Что касается России, то соцсети уже обязывают хранить данные российских пользователей внутри страны. В июле в Госдуму внесли законопроект, благодаря которому российские власти смогут требовать у соцсетей удаления той или иной информации.