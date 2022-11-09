Наука и технологии
23:25, 09 ноября 2022
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Названа сумма, которую потерял Adidas после ухода из России

Об этом сообщила пресс-служба компании

Пресс-служба немецкого производителя спортивной одежды и обуви Adidas заявила о сокращении выручки в 2022 году в силу ухода из России.

Названа сумма, которую потерял Adidas после ухода из России

Из-за санкций компания официально ушла с российского рынка 9 марта. Сумма потерь составила 100 млн евро в третьем квартале текущего года.

Также отмечается, что в 2021 году прибыль Adidas составила 479 млн евро, за такой же период 2022 года — 66 млн евро.

«Решение компании приостановить собственную деятельность в России в конце первого квартала значительно сократило выручку более чем на 100 млн евро в третьем квартале, особенно затронув бизнес компании, ориентированный на потребителей», — сказано в заявлении Adidas.

Источник фото:SP.com
Источник:ФАН
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