Названа сумма выплаченных россиянами долгов ради поездки за границу

Сумма выплаченных долгов оказалась равна 26 миллиардам рублей. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Дело в том, что в последнее время приставы стали последовательно наращивать практику ограничений выезда за рубеж для должников.

Так на конец мая 2018 года в списке невыездных числились 2,3 миллиона россиян, а на конец мая текущего года — уже 3,2 миллиона. Это около 2,7% взрослого населения страны.

Чаще всего невыездными становятся должники по кредитам (17% случаев) и по алиментам (16%). Согласно закону «Об исполнительном производстве», приставы имеют право ограничить человеку выезд за границу, если его долг превышает 10 тысяч рублей по алиментам и 30 тысяч рублей по другим долгам.