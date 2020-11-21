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Названа угроза созданию американского истребителя шестого поколения
Финансирование проекта могут урезать
Американское издание Breaking Defense назвало одну из угроз созданию американского истребителя шестого поколения. Как это ни странно, таковой является истребитель пятого поколения F-35 Lightning II.
Эксперт по обороне и бюджету Центра стратегических и международных исследований (США) Тодд Харрисон предположил, что бюджет программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) может быть сокращён.
По его словам, очевидно, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны не полностью объяснили Конгрессу, почему им нужен истребитель шестого поколения сейчас. А сейчас наращиваются закупки истребителей четвёртого и пятого поколений.
Как пишут СМИ, некоторые лица выразили обеспокоенность тем, что концепция NGAD может подорвать эти закупки. При этом ощутимого улучшения возможностей в ближайшей и среднесрочной перспективе не будет.