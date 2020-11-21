Названа угроза созданию американского истребителя шестого поколения

Эксперт по обороне и бюджету Центра стратегических и международных исследований (США) Тодд Харрисон предположил, что бюджет программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) может быть сокращён.

По его словам, очевидно, что Военно-воздушные силы (ВВС) страны не полностью объяснили Конгрессу, почему им нужен истребитель шестого поколения сейчас. А сейчас наращиваются закупки истребителей четвёртого и пятого поколений.

Как пишут СМИ, некоторые лица выразили обеспокоенность тем, что концепция NGAD может подорвать эти закупки. При этом ощутимого улучшения возможностей в ближайшей и среднесрочной перспективе не будет.