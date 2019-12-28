Наука и технологии
Сегодня 14:59
Названа вероятная дата начала новой «холодной войны»
Она разразится в интернете
Эксперты компании Check Point пришли к выводу, что новая «холодная война» начнётся уже в следующем, 2020 году. Разразится она в интернет-пространстве.
Специалисты считают, что в скором времени кибератаки будут всё чаще использоваться в качестве косвенных конфликтов между небольшими государствами, а финансироваться они будут крупными странами, желающими расширить свою сферу влияния.
В частности, будет расти число кибератак на коммунальные и другие важные инфраструктуры. Увеличится и количество целевых атак на конкретные предприятия, органы власти и организации сферы здравоохранения с помощью программ-вымогателей. В ход пойдут и мобильные вредоносные программы для похищения финансовых данных.
Кроме того, эксперты предсказали бум фейковых новостей во время предвыборных кампаний.