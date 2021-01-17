Названа замена истребителям F-35 в США

Перевод американского материала опубликовало «Военное обозрение». Журналисты считают, что Военно-воздушные силы (ВВС) США не смогут ежегодно закупать достаточно истребителей F-35, чтобы к 2025 году довести их число до необходимого. Кроме того, поддерживать столько самолётов в боеспособном состоянии дорого. Сообщается, что Пентагону не хватает даже $800 млрд на это.

«Если ничего не удастся улучшить в нынешней ситуации, место Lightning II займет другой самолёт — продукт программы NGAD (Next-Generation Air Dominance)», — пишут СМИ со ссылкой на главу службы закупок ВВС США Уилла Ропера.

Правда, в США сомневаются, что замена F-35 на NGAD может произойти в среднесрочной перспективе.

Отмечается, что высокая стоимость содержания F-35A может привести к тому, что США не смогут противостоять Китаю — не будет достаточного числа истребителей. Компании-производителю самолёта Lockheed Martin следует удешевить F-35.