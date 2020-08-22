Названа замена пистолету Макарова

По его словам, это новый компактный пистолет Лебедева ПЛК-15. Как пишет информагентство «Красная весна», государственные испытания ПЛК-15 уже завершены. Пистолет Лебедева скоро пойдёт в серийное производство. Он рекомендован к принятию на вооружение МВД России. Пистолетом заинтересовались и другие силовые структуры. Тарасов заявил, что концерн рассчитывает получить государственный контракт на изготовление первой серийной партии пистолетов ПЛК в 2021 году.

Пистолет Лебедева ПЛК-15 предназначен под патроны калибра 9x19 миллиметров «Парабеллум». Его длина составляет 220 мм при длине ствола 127 мм. Ёмкость магазина — 14 патронов. Пистолет заменит устаревший морально пистолет Макарова.