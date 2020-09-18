Названо американское оружие будущего против России

По мнению главы Командования, война будущего может угрожать выживанию американской нации. Как пишет «Лента.ру», потенциальными противниками США, скорее всего, будут Россия или Китай.

Собеседник журналистов считает, что США необходимо модернизировать свою сеть бомбардировщиков, подлодок и межконтинентальных баллистических ракет. Для этого нужно применять и новые технологии.

До тех пор же США будут поддерживать и модернизировать устаревающие B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress. Кроме того, страна работает над новой межконтинентальной баллистической ракетой в рамках программы Ground-Based Strategic Deterrent. Она должна будет заменить старые LGM-30G Minuteman III.