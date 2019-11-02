Названо безопасное для подростков время использования компьютеров и смартфонов

По мнению специалистов, школьники и студенты должны проводить за девайсами не более трёх часов в день. Если дети будут «сидеть» за компьютерами или смартфонами дольше, то у них могут развиться близорукость, психические и неврологические отклонения и нарушения опорно-двигательного аппарата.

Также специалисты заявили о связи между лишним весом и временем, проведённым за электронными устройствами. Эксперты считают, что из-за гаджетов школьники и студенты меньше времени уделяют сну, прогулкам на открытом воздухе и спорту.

Напомним, недавно российские учёные рассказали, что дети в возрасте от 7 до 11 лет должны проводить в интернете от одного до трёх часов в день, а младшие подростки (12–13 лет) — от трёх до пяти часов.