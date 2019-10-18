Названо число пользователей российского сегмента интернета

По его словам, этот показатель составит 96 млн человек. За последние полгода 2019 аудитория вырастет на 6 млн пользователей. Замглавы ведомства считает, что это значительные цифры.

Он также рассказал, что сайты в доменной зоне .ru читают не только россияне, но и жители других стран. Причём последних в два раза больше.

«И это, пожалуй, лучший ответ на вопрос: пойдёт ли Россия на закрытие интернета и его изолирование. Это экономически для страны невыгодно, потому что закрытие интернета — это потеря свыше половины аудитории, которая у него есть. Никто половину рынков не отсекает», — добавил чиновник.