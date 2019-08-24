Названо число россиян, которые ничего не покупают в интернете

21% опрошенных признались, что ни разу не делали покупок онлайн. Среди остальных респондентов 76% сообщили, что в интернете приобретают только непродовольственные товары: одежду, книги, косметику и т.д. Продукты онлайн покупают лишь 4% участников опроса.

Большинство не считает онлайн-покупки выгодными. Почти половина опрошенных уверена, что экономнее отовариваться в гипермаркетах. В основном россияне закупаются в таких магазинах на неделю (34,5%) или на месяц (23%) вперёд.

Опрос проводился почти на 37 тысячах человек в возрасте преимущественно от 25 до 44 лет из 18 российских городов, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга.