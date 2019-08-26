Названо число россиян, отказывающихся от интернета летом

52% опрошенных заявили, что стараются отключаться от средств связи летом и проводить больше времени на природе. 71% сообщили, что вместо интернет-сёрфинга предпочли бы пообщаться с родственниками или почитать книжку.

Но это всё с частицей «бы». На практике только у 17% россиян получается выходить в интернет летом реже. 69% рассказали, что делают это так же часто, как в остальные времена года, а 14% и вовсе признались, что в летний период интернета в их жизни становится даже больше.

Делать перерыв в использовании гаджетов летом готовы 42% россиян.

Опрос проводился в июле и августе 2019 года среди 4 200 пользователей интернета в России старше 14 лет.