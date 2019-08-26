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Названо число россиян, отказывающихся от интернета летом

Правда, о полном отказе речи не идёт
Mail.ru Group провела исследование, чтобы выяснить, как меняются привычки и поведение российских пользователей интернета летом. По крайней мере в теории, большинство из них согласны с тем, что «сидеть» в сети в это время года надо меньше.

52% опрошенных заявили, что стараются отключаться от средств связи летом и проводить больше времени на природе. 71% сообщили, что вместо интернет-сёрфинга предпочли бы пообщаться с родственниками или почитать книжку.

Но это всё с частицей «бы». На практике только у 17% россиян получается выходить в интернет летом реже. 69% рассказали, что делают это так же часто, как в остальные времена года, а 14% и вовсе признались, что в летний период интернета в их жизни становится даже больше.

Делать перерыв в использовании гаджетов летом готовы 42% россиян.

Опрос проводился в июле и августе 2019 года среди 4 200 пользователей интернета в России старше 14 лет.

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