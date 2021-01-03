Названо число запущенных в 2020 году российских военных космических аппаратов

В ходе этих 15 запусков на орбиту вывели 21 российский космический аппарат. Как сказано на сайте Минобороны, сейчас в составе орбитальной группировки России насчитывается более 160 космических аппаратов различного назначения. Около 60% из них управляется автоматизированным комплексом управления Космических войск ВКС.

Также в 2020 году Космические войска России отследили более 80 пусков иностранных и отечественных ракет. Речь идёт о баллистических ракетах и ракетах космического назначения. Помимо этого в Минобороны сообщили, что пункт управления космического эшелона системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) прошёл полную модернизацию.