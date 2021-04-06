Названо действительно опасное оружие Украины

Эксперт отметил, что средств противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, которые есть у самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), достаточно для отпора Военно-воздушным силам (ВВС) Украины.

При этом у Украины есть по-настоящему эффективное оружие. Это шесть турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Впрочем, такого количества пока недостаточно Украине, чтобы серьёзно изменить расклад сил. Стране нужно ещё несколько десятков таких дронов, но это пока лишь у неё в планах.

Эксперт также заявил, что большинство образцов техники, которые Украине достались от зарубежных партнёров, «соответствует, а то и уступает уровню позднего СССР».