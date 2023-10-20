Названо главное преимущество МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»Это уникальный боевой комплекс
Бывший командующий Дальней авиацией России, член Общественного совета при Минобороны России Михаил Опарин рассказал, в чём заключается главное преимущество истребителей МиГ-31К, вооруженных гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
По словам Опарина, МиГ-31К — современный боевой комплекс, аналогов которому в мире не существует. Его преимущество — скорость принятия решений экипажем и поражения целей.
Военный подчеркнул, что благодаря этому истребители, патрулирующие небо над Чёрным морем, смогут при необходимости поразить большее количество объектов.
Почему дежурство в воздухе? Потому что от момента постановки задачи до её реализации требуется минимальное количество времени, что даёт возможность экипажу поразить большее количество объектов. Сам МиГ-31 — «Кинжал» — это новейший боевой комплекс, аналогов которому в мире нет.