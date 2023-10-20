Названо главное преимущество МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами «Кинжал»

Почему дежурство в воздухе? Потому что от момента постановки задачи до её реализации требуется минимальное количество времени, что даёт возможность экипажу поразить большее количество объектов. Сам МиГ-31 — «Кинжал» — это новейший боевой комплекс, аналогов которому в мире нет.



