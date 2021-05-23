Названо главное преимущество турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2

Сейчас беспилотники стоят на вооружении у Турции, Азербайджана, Катара и Украины. Турция явно хочет расширить этот список. Производитель Bayraktar TB2 указал, что дрон способен осуществлять полёт и поиск цели без применения GPS. Навигация происходит за счёт мультисенсорной системы. Это делает беспилотник менее уязвимым перед средствами радиоэлектронного подавления.

Как пишет «Военное обозрение», это заявление расценили как укол в сторону США. Ранее в Турции уже говорили, что вся информация о полётах «фактически утекает американским специалистам, которые полностью контролируют навигационные ресурсы GPS».