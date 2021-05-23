Наука и технологии
Сегодня в 15:41
Названо главное преимущество турецкого ударного беспилотника Bayraktar TB2
Это укол в сторону США
Турция решила продавать больше ударных беспилотников Bayraktar TB2, поэтому назвала главное преимущество оружия для будущих покупателей. Сообщается, что оно может работать без системы навигации GPS.
Сейчас беспилотники стоят на вооружении у Турции, Азербайджана, Катара и Украины. Турция явно хочет расширить этот список. Производитель Bayraktar TB2 указал, что дрон способен осуществлять полёт и поиск цели без применения GPS. Навигация происходит за счёт мультисенсорной системы. Это делает беспилотник менее уязвимым перед средствами радиоэлектронного подавления.
Как пишет «Военное обозрение», это заявление расценили как укол в сторону США. Ранее в Турции уже говорили, что вся информация о полётах «фактически утекает американским специалистам, которые полностью контролируют навигационные ресурсы GPS».