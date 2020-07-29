Названо идеальное место на Земле для наблюдения за звёздами

Таким местом является ледовый купол Аргуса (или купол А) в Антарктиде. Он находится на высоте четыре тысячи метров над уровнем моря. Это самая высокая структура подобного рода на континенте. Учёные рассказали, что это место отличается очень небольшим количеством атмосферных помех, а также постоянно чистым и тёмным небом. Кроме того, там низок уровень теплового шума.

На куполе Аргуса исследователи рекомендуют устанавливать оптические или инфракрасные телескопы. В этом месте они не будут уступать в качестве картинки даже более крупным установкам в средних широтах.