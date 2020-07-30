Названо количество часов жизни коронавируса в воде

По информации Роспотребнадзора, 90% частиц коронавируса SARS-CoV-2 погибают в воде комнатной температуры в течение 24 часов, а 99,9% — в течение 72 часов. Это удалось выяснить специалистам центра «Вектор».

Они узнали, что в дехлорированной и морской воде коронавирус не размножается, однако может сохранять жизнеспособность. Время ликвидации SARS-CoV-2 напрямую зависит от температуры воды. Кипячение обезвреживает вирус.

Издание «РИА Новости» также напомнило, что недавно американские исследователи выяснили дозировку облучения ультрафиолетом для уничтожения коронавируса. При дозе 22 мДж/см² частицы вируса погибли за 25 секунд.