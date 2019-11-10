Названо количество дней для захвата Калининграда силами НАТО

Как пишет издание Eastday.com, силам альянса понадобится всего двое суток. Россия в качестве ответа НАТО в течение пяти дней ударит по пять-восьми европейским столицам. Из-за этого конфликт, который может начаться в Прибалтике, станет глобальным.

Ранее учёный из США также писал, что Россия потеряет Калининградскую область, если развернёт военную акцию в Прибалтике. Причину возможного конфликта эксперт не назвал, но заявил, что у Москвы есть планы на данный регион.

В России доклад учёного назвали «бульварной фантастикой» и сочли его информационным вбросом для обоснования увеличения оборонного бюджета НАТО.