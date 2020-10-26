Названо количество дополнительных минут для улучшения ночного сна

61 участница исследования в течение двух недель отвечала учёным на вопросы: «Мне было трудно сосредоточиться на том, что происходит», «Я делала что-то, не обращая на это внимания» и «Я делала что-то автоматически, не осознавая, что я делаю». Также женщины рассказывали о качестве ночного сна.

Как и ожидалось, медсёстры были лучше сконцентрированы на работе после ночей, когда им удавалось выспаться. Учёные заявили, что, повысить осознанность и производительность труда им помогли дополнительные 29 минут сна.

Исследователи посоветовали не пользоваться смартфонами перед сном, обеспечивать в спальне прохладу и отсутствие освещённости, не пить алкоголь и не курить за четыре часа до сна и, конечно, придерживаться режима.