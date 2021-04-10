Названо количество готовых к войне танков Украины

Слова эксперта приводит «Лента.ру». Он, ссылаясь на открытые источники, утверждает, что для ведения боёв у Киева есть до 450–500 танков. В основном среди них находятся танки Т-64 и Т-72. Есть и небольшое число новейших танков украинской разработки на базе Т-64.

По мнению эксперта, до 300-320 боевых машин могут быть направлены против ДНР (непризнанная Донецкая народная республика), а 150-180 — на Луганском направлении.

Уточняется также, что в Вооружённых силах Украины (ВСУ) насчитывается всего примерно 900 единиц различных боевых бронированных машин. Эти машины могут в количестве 500-600 штук перебросить на Донецк, а в количестве и до 300 — на Луганск.

Что касается артиллерии ВСУ, то 600-700 единиц могут отправить на ДНР, а 300-400 — на Луганск.