Названо количество готовых отказаться от наличных россиян

Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на исследование. Наличные деньги оказались не нужны не только молодёжи, но и людям с высоким доходом, в том числе руководителям высшего и среднего звена.

Недоверчивее всего относятся к идее отказаться от «налички» пенсионеры — 81% из них не готовы к такому. Их скепсис разделяют работники сферы обслуживания (66%) и люди с доходом ниже 20 тысяч рублей (64%).

Наиболее трепетно к бумажным деньгам относятся жители Северо-Западного федерального округа (не готовы отказаться от них 65%). При этом, по данным платёжной системы «Мир», хотя бы одна банковская карта оформлена у 94% россиян.

В исследовании участвовали 1200 человек.