Названо количество россиян, которых шантажировали интимными видео в сети

ESET исследовала в принципе все киберугрозы на фоне пандемии, с которыми столкнулись пользователи в период самоизоляции. По данным компании, спам на тему коронавируса получали более трети (36%) участников опроса. Распространение вредоносных программ коснулось 22% респондентов.

Также 12% пользователей пострадали от фишинговых атак с использованием знака ВОЗ. Ещё 11% респондентов стали жертвами атак, которые в ESET называют sextortion. Это тот самый шантаж с помощью записей интимных видео с веб-камеры и экрана.

В пресс-релизе также указано, что 57% опрошенных не сталкивались с киберугрозами во время самоизоляции. Опрос проводился в соцсетях и на портале «МыESET» среди 2000 человек.