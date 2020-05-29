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Названо количество россиян, которых шантажировали интимными видео в сети
Их записывают с «вебки»
Специалисты по информационной безопасности из компании ESET назвали количество россиян, которых шантажировали интимными видео в сети. Злоумышленники обещают заразить COVID-19 пользователя и всех членов его семьи, если он не заплатит выкуп за запись с его участием.
ESET исследовала в принципе все киберугрозы на фоне пандемии, с которыми столкнулись пользователи в период самоизоляции. По данным компании, спам на тему коронавируса получали более трети (36%) участников опроса. Распространение вредоносных программ коснулось 22% респондентов.
Также 12% пользователей пострадали от фишинговых атак с использованием знака ВОЗ. Ещё 11% респондентов стали жертвами атак, которые в ESET называют sextortion. Это тот самый шантаж с помощью записей интимных видео с веб-камеры и экрана.
В пресс-релизе также указано, что 57% опрошенных не сталкивались с киберугрозами во время самоизоляции. Опрос проводился в соцсетях и на портале «МыESET» среди 2000 человек.