Названо количество сна, необходимое для сохранения молодости ума

Об этом пишет издание Inc. Для человека вреден как недостаток, так и переизбыток сна. Исследователи решили выяснить, как именно это влияет на когнитивные (познавательные) способности. Учёные опросили более 20 тысяч человек старше 45 лет из Китая и Великобритании. Те рассказали авторам работы, сколько часов в сутки они спят. Также люди прошли тесты на проверку когнитивных способностей. Эксперимент повторили через четыре года.

Учёные проанализировали данные и вычислили, что оптимальное количество часов сна в сутки — это семь часов. Люди, которые спали намного меньше (менее четырёх часов) или больше (более десяти часов) демонстрировали худшие когнитивные способности.