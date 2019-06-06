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Названо количество удалённых из поисковой выдачи пиратских ссылок

Более 300 тысяч
На Петербургском международном экономическом форуме глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал, сколько ссылок на пиратские ресурсы и их «зеркала» служба удалила из поисковой выдачи после подписания антипиратского меморандума.

Более 300 тысяч ссылок было успешно удалено. По словам Жарова, заслуга в этом принадлежит нейронной сети, которая автоматически добавляет ссылки в реестр пиратских ресурсов. Создание этого реестра было основным пунктом в антипиратском меморандуме, который был подписан 1 ноября 2018 года. По нему поисковые системы обязаны удалять из выдачи ссылки на ресурсы, занесённые в список.

Жаров отметил, что после принятия этого меморандума «ситуация поменялась радикально». Ещё пять лет назад, по его словам, российский интернет был «пиратской гаванью».

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