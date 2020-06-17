Названо количество жителей Земли, дышащих грязным воздухом

Научную статью опубликовали в журнале Climate and Atmospheric Science. Кратко об исследовании пишет ТАСС.

К числу загрязнителей воздуха относят озон и частицы пыли различного происхождения. По нормам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) концентрация этих газов и частиц не должна быть больше 10 мкг/м3 воздуха.

Учёные решили изучить данные по концентрации в разных уголках мира за последние четыре года. Исследование показало, что примерно половина жителей земли прямо сейчас дышит воздухом, в котором концентрация пыли и аэрозолей значительно превышает нормы. И для 55% регионов Земли этот показатель только растёт в последние годы. Наиболее пострадавшими признали страны Северной Африки, Индии, Бангладеша, Китая и Средней Азии.

Хорошая новость в том, что на территории России ситуация с пылью и аэрозолями улучшилась.