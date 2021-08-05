Названо лучшее российское оружие для борьбы с военными спутниками стран НАТО

У России имеются военные спутники типа “Космоса”, однако осуществлять атаки они не способны. Их предназначение - уточнять, что находится на той или иной территории.

Вместе с тем у страны есть техника, которая вполне может нанести удар по противнику - военному спутнику другого государства. Это, например, ракета “Контакт” на базе МиГ-31Д. Более новая разработка - ракетный комплекс С-500 “Прометей”. На них главным образом и будут опираться при необходимости.