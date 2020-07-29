Названо место на Марсе, где возможна жизнь

Учёные считают, что когда-то Марс имел атмосферу и большие запасы воды. Со временем большая часть их была утеряна, но вода может сохраняться среди отложений льда и в насыщенных солями растворах под поверхностью.

Димитра Атри заявил, что утрата атмосферы могла не повлечь за собой исчезновение возможной жизни на Марсе. Учёный рассказал, что на умеренной глубине в несколько метров жизнь может быть защищена от резких перепадов температуры и ультрафиолетовых лучей Солнца. А вот высокоэнергетические частицы космического излучения способны проникать и под поверхность, становясь основным источником энергии для слабых и необычных живых организмов.

Учёный даже смоделировал экосистемы, которые в теории могут существовать под поверхностью Марса.