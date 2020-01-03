Названо место проведения самых масштабных ракетных учений России

Учениями будет руководить командующий РВСН. Они пройдут в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения.

Стоит отметить, что ранее командующий ракетных войск стратегического назначения говорил, что в 2020 году ракетные войска проведут в общей сложности более 200 учений. Также в Минобороны напомнили, что в прошедшем году Россия организовала пять пусков стратегических ракет.

Помимо этого, сегодня стало известно, что в августе 2020 года пройдут учения с боевыми пусками ракет с комплекса С-400 на полигоне Ашулук в Астраханской области.

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