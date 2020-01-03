Наука и технологии
Сегодня 18:24
Названо место проведения самых масштабных ракетных учений России
Они пройдут в этом году
В Минобороны России сообщили, что самые масштабные учения ракетных войск стратегического назначения (РВСН) пройдут в этом году в Оренбургской и Иркутской областях.
Учениями будет руководить командующий РВСН. Они пройдут в рамках контрольных комплексных проверок по итогам периодов обучения.
Стоит отметить, что ранее командующий ракетных войск стратегического назначения говорил, что в 2020 году ракетные войска проведут в общей сложности более 200 учений. Также в Минобороны напомнили, что в прошедшем году Россия организовала пять пусков стратегических ракет.
Помимо этого, сегодня стало известно, что в августе 2020 года пройдут учения с боевыми пусками ракет с комплекса С-400 на полигоне Ашулук в Астраханской области.
Для оформления использовано фото «РИА Новости»