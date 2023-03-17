Наука и технологии
19:17, 17 марта 2023
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Названо необходимое к 2030 году количество разработчиков и операторов дронов

Сейчас их только 10% от необходимого числа

К июню 2023 года по поручению президента России Владимира Путина от декабря 2022 года правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.

Названо необходимое к 2030 году количество разработчиков и операторов дронов

Фото: Unsplash.com

В связи с этим аналитики объяснили, сколько к 2030 году необходимо подготовить специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотников. Необходимое количество оценивается в 1 млн человек.

На данный момент в стране насчитывается только 10% от необходимого количества. Как отмечается, такие специалисты особенно будут востребованы в сфере сельского хозяйства, мониторинга полезных ископаемых, геодезии и картографии, логистики.

Многие компании, которые заинтересованы в таких сотрудниках, сами их подготавливают в рамках «программ подготовки кадров и повышения квалификации».

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