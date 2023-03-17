Названо необходимое к 2030 году количество разработчиков и операторов дронов

В связи с этим аналитики объяснили, сколько к 2030 году необходимо подготовить специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотников. Необходимое количество оценивается в 1 млн человек.

На данный момент в стране насчитывается только 10% от необходимого количества. Как отмечается, такие специалисты особенно будут востребованы в сфере сельского хозяйства, мониторинга полезных ископаемых, геодезии и картографии, логистики.

Многие компании, которые заинтересованы в таких сотрудниках, сами их подготавливают в рамках «программ подготовки кадров и повышения квалификации».