Названо необходимое к 2030 году количество разработчиков и операторов дронов

Названо необходимое к 2030 году количество разработчиков и операторов дроновСейчас их только 10% от необходимого числа
К июню 2023 года по поручению президента России Владимира Путина от декабря 2022 года правительство должно утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года.
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В связи с этим аналитики объяснили, сколько к 2030 году необходимо подготовить специалистов в сфере разработки, производства и эксплуатации гражданских беспилотников. Необходимое количество оценивается в 1 млн человек.
На данный момент в стране насчитывается только 10% от необходимого количества. Как отмечается, такие специалисты особенно будут востребованы в сфере сельского хозяйства, мониторинга полезных ископаемых, геодезии и картографии, логистики.
Многие компании, которые заинтересованы в таких сотрудниках, сами их подготавливают в рамках «программ подготовки кадров и повышения квалификации».