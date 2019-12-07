Названо оружие для борьбы с Россией в случае её вторжения в Европу

Журналисты, ссылаясь на доклад британского Королевского Объединённого института оборонных исследований, написали, что Англии не стоит рассматривать возможность борьбы с Россией в области артиллерии. Вместо этого Соединённому Королевству следует запастись бомбовыми кассетами.

Использовать такое вооружение проще, чем развивать сухопутную артиллерию, в которой Великобритания уступает России. А этические аспекты применения кассетных бомб в случае войны будут уже не важны, ведь их же могут использовать и США с Россией.

«Без соответствующих боеприпасов британские войска будут просто выведены из строя, обезоружены и, таким образом, полностью побеждены российскими формированиями», — сказано в докладе.

Бомбовая кассета — это контейнер с другими более мелкими снарядами. В одной кассете может располагаться более 100 бомб. Многие правозащитники считают данное оружие «негуманным».