Названо подрывающее авторитет американского комплекса THAAD российское оружие

Об оружии рассуждали в китайском издании Sina, перевод материала опубликовала «Российская газета».

Журналисты напомнили, что система ПРО США может обнаруживать баллистические ракеты, выходящие из верхних слоёв атмосферы. Также THAAD способен проводить простую противовоздушную оборону и вести огонь по военной авиации противника.

Китайцы отметили, что США позволили себе расслабиться, а России воспользовалась моментом и обошла их в области ПРО. «Новейшие комплексы С-500, которые будут получены до конца этого года, подорвут авторитет THAAD», — пишут журналисты.

Отмечается, что американский комплекс очень мощен: зона действия его радаров достигает нескольких тысяч километров. Однако С-500 — система нового поколения. Дальнобойность у неё на 50% больше, чем у С-400, а высота и скорость объекта перехвата — почти в два раза больше.

С-500 сможет перехватить практически все средства воздушного нападения США.