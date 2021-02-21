Названо преимущество людей в очках во время пандемии

Кратко об исследовании пишет «Лента.ру». Учёные опросили 304 пациентов с COVID-19. Оказалось, что среди них только 19% носят очки большую часть времени. В итоге исследователи пришли к выводу, что люди, которые носят очки по 8 часов в день, реже заражаются коронавирусом.

Дело в том, что такие люди реже трогают глаза. Как правило, человек касается лица в среднем 23 раза за час, а глаз — около трёх раз. Очки же снижают число контактов рук с лицом, а значит снижают риск заражения.