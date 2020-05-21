Названо преимущество российской баллистической ракеты перед американским продвинутым аналогом

Об этом пишет «Лента.ру», ссылаясь на «РИА Новости». Указывается, что американская ракета летит дальше и бьёт точнее. Однако у российской есть кое-что, в чём она превосходит UGM-133A Trident II (D5). Сообщается, что у Р-30 «Булава-30» больше переносимый ядерный заряд.

«...одна российская Р-30 способна обрушить на голову противника гораздо больше смертоносного груза — шесть боеголовок мощностью 150 килотонн каждая», — пишут журналисты.

Стоит отметить, что ранее американское издание The National Interest заявило, что Р-30 «Булава-30» недостаточно точности для применения в рамках сценария «первого удара». Он предполагает разрушение шахтных пусковых установок американских LGM-30 Minuteman.

Напомним, ракеты Р-30 «Булава-30» предназначены для установки на российские подлодки проекта 955 «Борей».