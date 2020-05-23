Названо преимущество российской С-400 перед американским аналогом

О системе рассуждал военный обозреватель ТАСС Виктор Литовкин в материале, посвящённом генеральному конструктору С-400 Александру Леманскому. Автор текста напомнил, что в 90-е генеральный конструктор встретился с разработчиком MIM-104 Patriot Дэвидом Ноксом Бартоном. Тот высоко оценил предшественника С-400 — систему С-300ПМУ.

Что касается же «Триумфа», то она сейчас превосходит американского конкурента благодаря тому, что может обнаруживать на расстоянии нескольких десятков километров летящие на высоте менее ста метров беспилотники и ракеты. «Пэтриот» же неспособен на это. Поэтому во время недавней атаки йеменских хуситов на завод Saudi Aramco все беспилотники с самодельными ракетами достигли цели.