Названо революционное преимущество истребителя Су-57

Авторы американского материала, который перевела «Российская газета», отметили, что Су-57 остаётся опытной платформой, и его характеристики постоянно улучшают. Также эксперты напомнили, что фирменная черта советских и российских истребителей — способность легко и быстро менять курс. Что касается Су-57, то новые технологии могут сделать его ещё более манёвренным. Этого можно достичь использованием более мощных двигателей и композитного планера.

Помимо этого, надо обойти человеческий фактор. Дело в том, что пилот не выдержит перегрузки более 9g. В Су-57 хотят преодолеть это двумя способами. Во-первых, инженеры работают над беспилотным вариантом истребителя. А во-вторых, намерены применить жидкостное дыхание.

Американские авторы также пояснили, почему российские конструкторы гонятся за манёвренностью. Из-за методов современной войны боевые самолёты не смогут издалека определить, какая цель является противником. То есть пилотам придётся сближаться с целью для идентификации. А в ближнем бою манёвренность имеет большое значение.